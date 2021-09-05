Сезон забастовок 5.09.2021, 20:11

Протесты рабочих стали проблемой для властей Казахстана.

Вероятно, сейчас власти Казахстана обеспокоены еще больше, так как летом в Мангистауском регионе прошло сразу несколько крупных стачек в то время, как приближается 10-я годовщина событий в Жанаозене, сообщает «Крым.реалии».

Этим летом в Казахстане произошло сразу несколько крупных забастовок рабочих, и с приближением 10-й годовщины трагических событий в городе Жанаозене казахстанские власти, должно быть, задаются вопросом, насколько велика вероятность масштабных волнений.

Большинство забастовок имели место в богатой нефтью Мангистауской области на западе Казахстана, но отказывались выходить на рабочие места не только работники нефтяной отрасли.

Самым распространенным было требование повысить зарплаты. В некоторых случаях работники также требовали 13-й зарплаты; частичной или полной оплаты путевок в санатории для сотрудников, работающих с токсичными парами; компенсации за тесты на COVID-19 и… молока.

Но есть более и глубокие проблемы, которые подпитывают это возмущение, главная из которых — присутствие иностранных рабочих и бытующее среди их казахстанских коллег мнение, что у приезжих более высокие оклады, местным менеджерам платят куда больше, чем рабочим, а на профсоюзы работников постоянно оказывают давление.

Новые инциденты в Жанаозене

30 июня в Жанаозене объявили забастовку около 600 сотрудников компании «КЕЗБИ», занимающейся ремонтом и обслуживанием нефтяных скважин — работой, которая часто сопряжена с большими рисками.

В ноябре 2013 года 28 человек из «КЕЗБИ» были госпитализированы после отравления на рабочем месте. Двое из них погибли.

«КЕЗБИ» работает в Казахстане с 1992 года, и в настоящее время ее коллектив насчитывает около 1 200 человек, а это означает, что 30 июня бастовала половина сотрудников.

Рабочие 21 июня предупредили руководство, что прекратят работу, если их требования, в том числе удвоение заработной платы, надбавка за работу в праздничные дни и доступ к санаториям, не будут выполнены.

Через неделю менеджмент частично удовлетворил требования, согласившись поднять зарплату на 50 процентов, выписать премии и выплатить сотрудникам премиальные в размере 146 тысяч тенге (около 340 долларов США) для посещения санаториев.

Продажа нефти из Мангистауской области помогла наполнить государственную казну, построить новую столицу Казахстана Нур-Султан (бывшую Астану) и обогатить небольшую группу людей. Но лишь малая часть этих капиталов использовалась для улучшения жизни в Западном Казахстане.

Основную часть Мангистау занимает пустыня Кызыл-Кум, в которой очень жарко летом и очень холодно зимой.

Эта область также является одним из самых дорогих для проживания мест в Казахстане. Почти всё необходимое для выживания, включая воду, в местные населенные пункты необходимо доставлять. Многие из этих городов были построены исключительно для нефтяников.

Кто бастовал минувшим летом в Мангистауской области?

Многим местным жителям не хватает их зарплаты для покрытия растущей стоимости основных товаров потребления, поэтому было предсказуемо, что забастовки начнутся.

Менее предсказуемым оказалось то, сколько рабочих разных компаний решили прибегнуть к стачкам.

Жанаозенские рабочие компании Oilfield equipment and service и «Актауской Нефтяной Сервисной Компании» объявили забастовку 21 июля, настаивая на повышении зарплат и обеспечении сотрудников едой на рабочих местах.

Неделей позже на месторождении Каражанбас 174 рабочих компании Industrial Service Resources, которая занимается сборкой оборудования и ремонтом нефтяных скважин, заявили, что будут бастовать до тех пор, пока их заработная плата не увеличится вдвое, им не будет выплачена 13-я зарплата, а профсоюз не сможет свободно работать.

Более 30 из 150 рабочих компании «БатысГеофизСервис» в Жанаозене, занимающейся геофизическими исследованиями нефтяных скважин, объявили забастовку 19 июля и потребовали повышения заработной платы на 50 процентов и 30 дней отпуска в год.

Забастовки также охватили несколько транспортных компаний, работающих на нефтяные предприятия. Стачка с участием около 130 рабочих была объявлена в компании «МунайСпецСнаб», которая перевозит товары для «Озенмунайгаза» и «Озенмунайсервиса» — они прекратили работу 15 июля. Рабочие потребовали удвоить их зарплаты, заявив, что месячного оклада в размере около 110 тысяч тенге (около 258 долларов) недостаточно для жизни.

Некоторые водители сообщали, что руководство пригрозило уволить их и найти замену, если они не вернутся к работе.

Около 200 водителей Kunan Holding объявили забастовку 19 июля, требуя увеличить их заработную плату вдвое несмотря на то, что руководство ранее, 15 июля, согласилось повысить оклады на 20 процентов.

Сотрудники KMG-Security также объявили забастовку 13 июля. Фирма обеспечивает безопасность на нефтяных месторождениях в Мангистау, принадлежащих «Озенмунайгазу».

По словам рабочих, новые сотрудники получали от 57 до 60 тысяч тенге (примерно от 130 до 137 долларов США) в месяц и даже людям с 20-летним опытом платили всего 80 тысяч тенге (около 187 долларов США).

Сотрудники KMG-Security потребовали увеличить им зарплату до 150 тысяч тенге (около 351 доллара США) в месяц.

Сотрудники службы безопасности месторождения Каражанбас заявили о своей поддержке работников KMG-Security 16 июля и тоже прекратили работу, заявив, что их зарплат едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Они также требовали, чтобы их ежемесячная заработная плата была увеличена до 150 тысяч тенге (351 доллар США).

К забастовкам присоединились и предприятия общественного питания.

В Жанаозене десятки работников Caspian Catering Service объявили забастовку 27 июля, а через три дня их примеру последовали работники KMG EP Catering.

Работницы Caspian food в Каражанбасе прекратили работу 4 августа, потребовав повышения месячной заработной платы до 220 тысяч тенге (около 515 долларов США).

«Ленинское» молоко

Работники НБКС, компании, предоставляющей услуги по уборке объектов «Озенмунайгаза», объявили забастовку 21 июля, требуя удвоения заработной платы; доплаты за работу в праздничные дни; дополнительных денег на посещение санаториев, специальных льгот для матерей, работающих в компании; горячее питание в рабочие часы и выдачи молока.

Согласно казахстанскому законодательству, работникам в секторах, где они подвергаются воздействию токсичных химикатов, ядовитых паров или радиации, необходимо предоставлять как минимум пол-литра молока ежедневно.

Эта практика восходит к «вождю революции» Владимиру Ленину, издавшему в 1918 году указ о том, что работодатели должны обеспечивать молоком рабочих Путиловского машинно-металлургического завода (позже переименованного в Кировский завод), чтобы рабочие не голодали. Позже указ был расширен и включил работников опасных производств, к которым относится нефтяной сектор.

Ряды бастующих ширятся

Были также многочисленные забастовки за пределами нефтяной отрасли и вспомогательных компаний.

Сорок пять водителей скорой помощи в Жанаозене объявили забастовку 15 июля, требуя удвоения заработной платы.

Рабочие «Тазалык-С» в Жанаозене объявили о забастовке 19 июля. Компания отвечает за уборку улиц и общественных мест города.

Рабочие настаивали на удвоении зарплат и обеспечении их на регулярной основе предметами первой необходимости: спецодеждой, инструментами, перчатками, мылом — и, опять же, молоком. Рабочие заявили, что выдвигают эти требования с 2020 года.

25 июля рабочие «Озенэнергосервиса» заявили, что отказываются работать, если им не увеличат зарплату вдвое.

«Озенэнергосервис» обеспечивает электроэнергией Жанаозен, и рабочие пригрозили отключить электричество всему городу, за исключением больниц, родильных домов и основных объектов, если их требования не будут выполнены.

Забастовки происходили не только в Мангистауской области.

12 июля рабочие «Алматыметрокурылыса», компании, строящей метро Алматы, отказались выходить на работу до тех пор, пока их зарплата, которая, по их словам, составляла от 50 до 90 тысяч тенге, не будет увеличена вдвое. Они также требовали 13-й зарплаты и молока.

Водители автобусов в Актобе 19 августа объявили забастовку, требуя выплаты задолженности по заработной плате. Компания произвела выплаты 21 августа, и водители автобусов вернулись к работе.

«На пути к лобовому столкновению»?

В конечном итоге многие забастовки были разрешены, но не все...

По состоянию на 1 сентября продолжалось не менее трех забастовок, самая длительная — на объекте Жетыбай в Мангистауской области, которую проводят около 500 сотрудников West Oil Software. Они прекратили работу 23 августа.

Как отмечается в недавней статье интернет-ресурса Diplomat, в первые шесть месяцев 2021 года в Казахстане было больше забастовок, чем за весь период с 2018 по 2020 год.

16 декабря исполняется 10 лет со дня, когда полиция открыла огонь по протестующим нефтяникам в Жанаозене. По меньшей мере 16 человек погибли, многие получили ранения.

Ничего подобного Казахстан за все годы независимости больше не испытывал.

Возможно, именно из-за тех событий компании были более восприимчивы к требованиям рабочих, которые обычно не получают всего, что хотят, но всё же добиваются выполнения некоторых требований.

Дискуссии во время забастовки «КЕЗБИ» показывают, насколько напряженной может становиться ситуация.

Один из бастующих этой компании рассказал Азаттыку, что депутаты областного маслихата 4 июля пришли поговорить с рабочими.

Они представляли партии «Ак жол» и правящую партию «Нур-Отан».

Один, Максат Макишев, обратился к рабочим со словами: «Мы депутаты, которых вы выбрали», на что бастующие рабочие ответили: «Вас назначили, народ вас не избирал».

Частичный успех этого беспрецедентного количества забастовок в Казахстане минувшим летом сигнализирует, что стачек станет больше. Между тем бастующим компании заявляют, что их финансовые возможности находятся вне их контроля, поскольку все они ждут результатов тендеров или утверждения новых государственных бюджетов.

По всей видимости, рабочие и менеджмент многих компаний, составляющих нефтяную промышленность Мангистауской области, снова находятся на пути к лобовому столкновению.

P. S. C 1 сентября приостановили работу сотни работников завода соледобывающего предприятия «Аралтуз» близ города Аральска в Кызылординской области. Они требуют повышения зарплат. Рабочие собираются перед офисом предприятия.

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