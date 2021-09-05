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Движение сопротивление выдвинула требования к Талибану

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  • 5.09.2021, 20:58
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Движение сопротивление выдвинула требования к Талибану
Фото: Reuters

Повстанцы из Панджшера опровергли заявление боевиков о занятии столицы.

Представители радикального движения "Талибан" заявили о захвате столицы провинции Панджшера. Повстанцы опровергли сообщения талибов и выдвинули условия для прекращения боев в регионе и переговоров.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, представитель талибов Билал Карими сообщил о захвате столицы Панджшера - Базарак, после обеспечения безопасности в прилегающих районах. При этом боевики заявляют о многочисленных потерях в рядах сил сопротивления, пленных и захваченной боевой технике.

Лидер сил сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд опроверг сообщения талибов о захвате столицы провинции. Он заявил о ликвидации сотен боевиков и более тысячи сдавшихся в плен.

Масуд также заявил о готовности сил сопротивления к прекращению боевых действий и переговорах с талибами. В качестве условия он назвал полный вывод боевиков "Талибана" из провинции.

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