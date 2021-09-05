В Украине наградили белорусского добровольца 2 5.09.2021, 21:12

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Дмитрий Рубашевский воюет на Донбассе с 2015 года.

Белорус Дмитрий Рубашевский, который служит в украинской армии, награжден медалью Совета национальной безопасности и обороны Украины III степени. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, сообщает «Белсат».

Вместе с Дмитрием Рубашевским медаль получила военный медик Юлия Крымцева. Как отмечается в пресс-релизе, Дмитрий и Юлия «своими успешными и профессиональными действиями во время боевых действий, эвакуации и оказания медицинской помощи» спасли жизнь своему товарищу – главному сержанту Андрею Дячишину, получившему тяжелое сквозное пулевое ранение головы во время обстрела позиций украинских войск на Донбассе.

Дмитрий Рубашевский – 29-летний белорусский доброволец из Бреста, воюет на Донбассе с 2015 года. В декабре 2017 года его наградили орденом «Народный герой Украины», учрежденным украинскими волонтерами. В 2019 году Дмитрий получил тяжелые ранения.

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