закрыть
6 сентября 2021, понедельник, 0:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые установили самого древнего предка коронавируса

  • 5.09.2021, 21:22
  • 3,986
Ученые установили самого древнего предка коронавируса

Он существовал еще 21 тысяч лет назад.

Ученые Оксфордского университета выяснили, что самый древний предшественник коронавирусов SARS-CoV-1, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002–2004 годах, и SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, существовал 21 тыс. лет назад. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научный журнале Current Biology, сообщает РБК.

«[Это] почти в 30 раз древнее, чем по предыдущим оценкам. Это создает новую перспективу для нашего понимания происхождения этих вирусов, а также предполагает, что аналогичным образом можно добиться существенного пересмотра временных шкал эволюции других вирусов», — отмечается в материале.

Специалисты датировали таким сроком «возраст» самого раннего общего предка сарбековирусов.

Как отмечают ученые, вирусы способны быстро эволюционировать за короткое время, однако они должны оставаться адаптированными к своим хозяевам. Таким образом, в масштабе скорость вирусной эволюции зависит от скорости эволюции их переносчиков.

Специалисты университета разработали новую модель долгосрочной динамики изменения вирусов. Она позволила не только вычислить предка коронавирусов, но и реконструировать эволюционную историю более широкого спектра РНК- и ДНК-вирусов. В частности, установлено, что вирус гепатита С мог распространиться по миру во время миграции людей, анатомических схожих с современным человеческим видом, из Африки. Также выяснилось, что он циркулировал в популяциях животных еще примерно за полмиллиона лет до этого.


популярное за неделю

Мнение

Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников