Ученые установили самого древнего предка коронавируса 5.09.2021, 21:22

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Он существовал еще 21 тысяч лет назад.

Ученые Оксфордского университета выяснили, что самый древний предшественник коронавирусов SARS-CoV-1, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002–2004 годах, и SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, существовал 21 тыс. лет назад. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научный журнале Current Biology, сообщает РБК.

«[Это] почти в 30 раз древнее, чем по предыдущим оценкам. Это создает новую перспективу для нашего понимания происхождения этих вирусов, а также предполагает, что аналогичным образом можно добиться существенного пересмотра временных шкал эволюции других вирусов», — отмечается в материале.

Специалисты датировали таким сроком «возраст» самого раннего общего предка сарбековирусов.

Как отмечают ученые, вирусы способны быстро эволюционировать за короткое время, однако они должны оставаться адаптированными к своим хозяевам. Таким образом, в масштабе скорость вирусной эволюции зависит от скорости эволюции их переносчиков.

Специалисты университета разработали новую модель долгосрочной динамики изменения вирусов. Она позволила не только вычислить предка коронавирусов, но и реконструировать эволюционную историю более широкого спектра РНК- и ДНК-вирусов. В частности, установлено, что вирус гепатита С мог распространиться по миру во время миграции людей, анатомических схожих с современным человеческим видом, из Африки. Также выяснилось, что он циркулировал в популяциях животных еще примерно за полмиллиона лет до этого.