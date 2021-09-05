Пограничники Литвы сообщили, что за неделю в страну не пробрался ни один нелегал 3 5.09.2021, 21:42

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За последние сутки пограничники не впустили в страну около сорока человек.

Служба охраны границы Литвы сообщила, что за минувшую неделю со стороны Беларуси в страну не попал ни один нелегал.

Ни один не прошел. Пограничники Литвы сообщили, что за неделю в страну не пробрался ни один нелегал

По сообщению СОГГЛ, за последние сутки пограничники не впустили в страну около сорока нелегальных мигрантов из Беларуси. Они планировали перейти границу из соседней страны в Швенчёнском, Шальчининкском, Варенском, Вильнюсском и Игналинском районах.

Как отмечают пограничники, ежедневно примерно столько же нелегалов пытаются попасть в Литву, поэтому остановить их не составляет труда. Причем, в последнее время начали появляться нелегалы, которые и сами не хотят в Литву. Эти люди сказали пограничникам, что хотят остаться в Беларуси.

По данным Литвы, в 2021 году через границу с Беларусью в страну попало более 4100 незаконных мигрантов. Литовская сторона утверждает, что поток организован белорусскими властями.

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