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В России конкуренты оппозиционного кандидата сменили не только свои имя и фамилию, но и внешность

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  • 5.09.2021, 21:59
  • 6,068
В России конкуренты оппозиционного кандидата сменили не только свои имя и фамилию, но и внешность
Борис Вишневский

Они отрастили бороды.

В России конкуренты на выборах руководителя фракции «Яблока» Бориса Вишневского сменили не только свои имя и фамилию, но и внешность. Они это сделали, чтобы стать похожим на него, сообщил Вишневский «Эху Москвы».

Фотографии двойников Борис Вишневский разместил в своих соцсетях. Этот плакат с изображениями кандидатов, который повесят на избирательных участках, утвердила территориальная избирательная комиссия.


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