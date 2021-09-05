Белорусские реалии глазами музыкантов
- 5.09.2021, 22:13
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«Музыкальная партизанка» наполнена оптимизмом.
Telegram-канал «Баста!» рекомендует белорусам посмотреть фильм «Музычная партызанка».
Это давняя история молодых групп, которые организовали музыкальные туры по Беларуси и Польше. Главным рассказчиком в фильме выступает солистка группы «Тарпач» Светлана Сугако.
В фильме Пит Павлов и Лявон Вольский в очень ироничной манере рассказывают о ситуации в Беларуси.
Мирослав Дембиньский говорит, что «Музыкальная партизанка» наполнена оптимизмом. В фильме видно, что белорусский режим за решетку может посадить человека, но не его душу и музыку.