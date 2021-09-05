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Белорусские реалии глазами музыкантов

  • 5.09.2021, 22:13
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Белорусские реалии глазами музыкантов

«Музыкальная партизанка» наполнена оптимизмом.

Telegram-канал «Баста!» рекомендует белорусам посмотреть фильм «Музычная партызанка».

Это давняя история молодых групп, которые организовали музыкальные туры по Беларуси и Польше. Главным рассказчиком в фильме выступает солистка группы «Тарпач» Светлана Сугако.

В фильме Пит Павлов и Лявон Вольский в очень ироничной манере рассказывают о ситуации в Беларуси.

Мирослав Дембиньский говорит, что «Музыкальная партизанка» наполнена оптимизмом. В фильме видно, что белорусский режим за решетку может посадить человека, но не его душу и музыку.

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