Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра 5.09.2021, 22:20

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Сегодня ночью ожидаются заморозки.

Синоптики предупреждают белорусов об опасном метеорологическом явлении.

В ночь на понедельник, 6 сентября, в Беларуси будут заморозки от 0 до -3 градусов.

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии.

Отмечается, что в Брестской области заморозки будут на большей части территории, в остальных регионах – местами.

"Ночью 6 сентября (понедельник) местами по республике, по Брестской области на почве на большей части территории ожидаются заморозки до 0, -3 градусов", – сказано в сообщении Белгидромета.

В дневное время средняя температура воздуха составит +12-18 градусов.

Существенных осадков не прогнозируется, ночью и утром местами возможен небольшой туман.