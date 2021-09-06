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Пресс-секретаря сопротивления в Афганистане убили в Панджшере

  • 6.09.2021, 7:35
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Пресс-секретаря сопротивления в Афганистане убили в Панджшере
Фахим Дашти
фото: rfl/rl

Фахим Дашти был высокопоставленным членом партии «Исламское общество Афганистана».

Пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти убили в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает агентство The Khaama Press.

По данным издания, Дашти был убит в ходе столкновений. Информацию о смерти пресс-секретаря подтвердили многие источники. Отмечается, что Фахим Дашти был высокопоставленным членом партии «Исламское общество Афганистана» и членом Федерации журналистов Афганистана.

Ранее лидер Фронта сопротивления в Афганистане Ахмад Масуд назвал условие прекращения огня в провинции. По его словам, для этого боевики движения «Талибан» должны покинуть Панджшер.

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