Пресс-секретаря сопротивления в Афганистане убили в Панджшере
- 6.09.2021, 7:35
- 2,996
Фахим Дашти был высокопоставленным членом партии «Исламское общество Афганистана».
Пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти убили в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает агентство The Khaama Press.
По данным издания, Дашти был убит в ходе столкновений. Информацию о смерти пресс-секретаря подтвердили многие источники. Отмечается, что Фахим Дашти был высокопоставленным членом партии «Исламское общество Афганистана» и членом Федерации журналистов Афганистана.
Ранее лидер Фронта сопротивления в Афганистане Ахмад Масуд назвал условие прекращения огня в провинции. По его словам, для этого боевики движения «Талибан» должны покинуть Панджшер.