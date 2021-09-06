Забастовка — это мирный способ отправить Синепалого в Гаагу
- 6.09.2021, 7:38
Не останавливаемся ни на шаг.
Telegram-канал «Баста!» опубликовал мотивационный ролик на тему забастовки в Беларуси. Забастовка всей страной — отличный и абсолютно мирный способ за две недели отправить Синелапого под трибунал в Гаагу!
Три удара по трехпроцентному:
— Запасаемся продуктами!
— Бизнес, уходим в отпуска!
— Начинаем трудовой бойкот и остаемся дома!
Только совместными усилиями мы сможем победить лукашизм!
Не останавливаемся ни на шаг!