Забастовка — это мирный способ отправить Синепалого в Гаагу 6.09.2021, 7:38

архивное фото: nn.by

Не останавливаемся ни на шаг.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал мотивационный ролик на тему забастовки в Беларуси. Забастовка всей страной — отличный и абсолютно мирный способ за две недели отправить Синелапого под трибунал в Гаагу!

Три удара по трехпроцентному:

— Запасаемся продуктами!

— Бизнес, уходим в отпуска!

— Начинаем трудовой бойкот и остаемся дома!

Только совместными усилиями мы сможем победить лукашизм!

Не останавливаемся ни на шаг!

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