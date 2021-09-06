Еще один повод начать забастовку в Беларуси 6.09.2021, 8:02

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Сколько работников получает травмы на производстве.

В Беларуси за 7 месяцев этого года на рабочем месте погибли 68 человек, сообщает департамент госинспекции труда при Минтруда. Годом ранее — 82.

Всего в январе–июле на производстве по всей стране был 1061 несчастный случай, в которых пострадали работники (годом ранее — 1203).

К примеру, в Брестской области за 7 месяцев погибли на производстве 13 человек. Такие ЧП произошли в Писке, Бресте, Барановичском и Дрогичинском районах — по 2 случая, а также в Ганцевичском, Малоритском, Пинском, Березовском, Ивацевичском и Пружанском — по 1 случаю. «Увеличение количества тяжело травмированных работников отмечается в организациях Бреста (с 10 до 17), Пинска (с 2 до 5) и двух районов — Лунинецкого (с 1 до 5), Ивановского (с 0 до 1)», — сообщают в комитете по труду, занятости и соцзащите Брестского исполкома.

Напомним, в Беларуси объявлено предзабастовочное состояние.

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