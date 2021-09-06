В Израиле раскопали византийскую церковь в честь таинственного святого 6.09.2021, 8:18

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Храм расположен примерно в 24 километрах к юго-западу от Иерусалима.

Археологи обнаружили в Израиле 1500-летнюю церковь, посвященную неизвестному святому, в которой были стерты мозаики животных, пишет «Новое время».

В здании церкви есть греческие надписи, в которых говорится, что она была посвящена «славному мученику», но не говорится, кем был этот мученик.

В то время, когда церковь была построена, Византийская империя контролировала Израиль, и надпись в церкви гласит, что церковь была расширена во время правления императора Флавия Тиберия, который правил с 578 по 582 год. Как выяснили археологи, она не была заброшена до 10 века.

Церковь была найдена во время раскопок до начала строительства в этом районе. Храм расположен примерно в 24 километрах к юго-западу от Иерусалима на Иудейских холмах. Беньямин Сторчан, археолог из Управления древностей Израиля, который руководил раскопками в церкви, назвал это здание «Храмом славного мученика».

«На самой ранней стадии, в пятом веке, Церковь Славного мученика состояла из простой скромной часовни внутри пещерного зала», — написал Сторчан в статье, отмечая, что в шестом веке она была расширена. Наземный храм украсили мозаикой. Затем люди превратили пещеру в гробницу, в которой, возможно, и хранились останки неизвестного мученика.

На церкви остались следы древнего иконоборчества — умышленного уничтожения определенных артефактов и изображений. Археологи обнаружили, что некоторые мозаики изначально были украшены зооморфными (животными) изображениями, но они были намеренно стерты. Мозаики «в древности были испорчены иконоборцами, которые заменили зооморфные формы случайными мозаичными плитками или камнями, чтобы размыть первоначальный образ», — написал Сторчан в статье.

«Я считаю, что иконоборчество в церкви Славного мученика было совершено в 6 веке», — сказал Сторчан, отметив, что это, вероятно, было совершено из-за «внутренних христианских реформ» или изменений в канонах. Однако, уничтожив зооморфные изображения, иконоборцы оставили в покое другие изображения животных. «Мы видим это, поскольку пол часовни, на котором изображено множество птиц, не был испорчен и он датирован концом 6-го века», — сказал Сторчан.

Хотя археологи не знают личности мученика, одна из возможных теорий заключается в том, что он был посвящен человеку по имени Захария, имя, которое несколько раз упоминалось в Библии. Древние записи указывают на то, что гробница христианского мученика с таким именем была найдена поблизости в пятом веке, а в текстах утверждается, что храм, посвященный Захарии, находится поблизости от места раскопок.

Однако, даже если церковь была посвящена Захарии, сохранившиеся тексты не уточняют, кто это был Захария.

«Тем не менее, мы по-прежнему надеемся, что благодаря продолжающемуся изучению тысяч артефактов, обнаруженных во время раскопок, новые и важные ключи раскроют истинную личность таинственного Славного мученика», — написал Сторчан в статье.

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