Почему Шеймана «ушли» с передовой 1 6.09.2021, 8:31

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Виктор Шейман

Клановая борьба в белорусском госаппарате не прекращалась никогда.

11 июня 2021 года при весьма загадочных обстоятельствах в отставку отправлен управляющий делами администрации Лукашенко – Виктор Шейман. Неожиданная отставка «серого кардинала» породила множество слухов и домыслов, выдвигались различные конспирологические версии, так как указ об отставке подписан 15 июня, т.е. на четвертые сутки после его публичного объявления, и не было ни банального прощального банкета, ни традиционной награды за «доблестный» труд, а опубликованные фото-видеоматериалы об отставке смонтированы из предыдущих визитов в кабинет Лукашенко, пишет «Наше мнение».

Официальная версия ухода 63-летнего Шеймана гласила, что «когда-то время приходит», а у него «семья, дети, и много-много еще вопросов», в то же время, принимая отставку, Лукашенко просил «не уходить далеко» и подставить плечо там, где это будет нужно, назвав африканское и латиноамериканское направления. Обещал в ближайшие месяцы предложить варианты другой работы.

Сразу после этого Шейман исчез. Ходили слухи, что он госпитализирован и проходит курс химиотерапии в том же кубинском госпитале, в котором в 2012 году лечили Уго Чавеса.

3 июля премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус разместил в своем блоге в Twitter информацию о состоявшейся встрече с Шейманом, который прибыл на Остров Свободы якобы в качестве спецпосланника Лукашенко. Но фото, размещенное в блоге, не похоже на встречу официальных лиц, а скорее напоминает запечатленный в холле госпиталя визит вежливости к хотя и важному, но бывшему белорусскому чиновнику, а ныне пациенту.

Кроме Кубы, о визитах Шеймана в другие страны, не сообщалось.

Практически одновременно со случившейся отставкой Шеймана, послом на Кубу 18 июня назначен В. Барановский, до этого возглавлявший посольство в Литве, но он прибыл и вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Кубы Анайянси Родригес Камехо только 18 августа.

26 августа на официальном сайте Лукашенко появилась информация, что Лукашенко во Дворце Независимости провел встречу с Шейманом, который доложил о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и иных вопросах.

За прошедшие 2,5 месяца отсутствия в публичном пространстве он изменился. Можно только догадываться, что с ним произошло или происходит. На размещенных фото он выглядит похудевшим и осунувшимся. Бросаются в глаза отсутствие загара и нехарактерная бледность кожи после визитов в латиноамериканские страны, а так же короткая стрижка и отсутствие усов, которые он носил не одно десятилетие.

Но зачем Лукашенко понадобилось вытаскивать на свет явно сдавшего физически человека. Для чего театральные постановки с его отставкой, а потом возвращением? Так или иначе, но Шейман уже не тот и вероятно не имеет прежнего влияния.

Или Шейман появился в кабинете Лукашенко, так как клановая борьба в госаппарате не прекращалась никогда, даже во время политического кризиса, вызванного фальсификацией результатов выборов-2020. Пресс-секретарь Н. Эйсмонт могла попытаться напоследок втянуть его в аппаратную войну, но проиграла… или одержала победу? Обещанные «серому кардиналу» еще в июне «варианты работы» не предложены, предполагавшегося кадрового дня не случилось.

Бесспорно одно, Лукашенко сам развязал войну, как внутри страны, так и за ее пределами. И ближайшее известное планируемое сражение 9 сентября в Москве. Шейман в нем участвовать не будет, его «ушли» с передовой, в глубокий тыл.

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