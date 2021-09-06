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Талибы опять заявили о захвате провинции Панджшер

  • 6.09.2021, 8:32
Талибы опять заявили о захвате провинции Панджшер

Ранее они уже сообщали о ее захвате.

Представитель террористического движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил в своем Twitter, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Панджшер был единственной неподконтрольной талибам провинцией, ранее они уже сообщали о ее захвате.

При этом «Фронт сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию.

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