Врач рассказал, что поможет для реабилитации после COVID-19 6.09.2021, 8:46

Постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному.

Что известно о роли витаминов в борьбе с коронавирусной инфекцией и в каких случаях их назначают после COVID-19, рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев, сообщает РИА "Новости".

Нехватка витаминов и микроэлементов влечет за собой ухудшение здоровья и различные патологии, тем более если организм ослаблен болезнью. Поэтому во время болезни важно получать полноценное питание, включающее в себя все необходимые компоненты. Это касается любого заболевания, о специфической роли тех или иных витаминов и микроэлементов в лечении конкретно COVID-19 данных пока нет, отметил Золотарев.

"Мы не можем рекомендовать в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов или изолированных витаминов во время лечения коронавирусной инфекции, хотя в практике можно встретить назначение витаминов C и D, селена, цинка. Конкретных статистических данных, что это обязательно участвует в помощи, пока нет", — сказал диетолог.

В процессе восстановления пациентов после коронавирусной инфекции медики обращают внимание прежде всего на конкретные нарушения, в соответствии с этим могут назначаться в том числе и витамины.

"Постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному. Коронавирус чаще всего повреждает слабые участки организма. Если мы говорим о дефиците витаминов у человека до начала заболевания, то, естественно, необходимо принимать их и для восстановления", —пояснил Золотарев.

По его словам, это касается и минеральных добавок. Врач привел в качестве примера один из вариантов постковидного синдрома при диабете, когда у пациента повышается уровень сахара — в этом случае могут быть рекомендованы минеральные добавки, позволяющие контролировать сахар.

"Также бывает железодефицитная анемия, здесь приветствуется использование витамина D, хелатного железа", — уточнил Золотарев.

Диетолог напомнил, что решение о применении в лечебных целях витаминно-минеральных комплексов должен принимать врач, самолечением заниматься не следует.

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