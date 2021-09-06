Человек против чебуреков 7 Виктор Шендерович

6.09.2021, 9:08

7,620

Виктор Шендерович

Люди оказались не гордые и папу-маму продали как нечего делать.

В России выборы, ну вы в курсе. Навальный в тюрьме, Гудков в бегах, Немцова убили заранее, так что будущее народовластие в настоящее время — под полным контролем. Стабильность, так сказать, по версии Эллы Памфиловой: морг будет с номерочками на ногах, а не Дума, одно удовольствие посмотреть!

Но, удивительным образом, несколько живых людей все-таки попали в избирательные списки — и грозят размеренной жизни этого политического морга. Один из них – Борис Лазаревич Вишневский из «Яблока».

То, что он Лазаревич – важная деталь, но не в том смысле, о котором вы подумали. Просто там еще два Бориса Вишневских появилось в кандидатах в том же округе. Они раньше были Алексей Шмелев и Виктор Быков, но люди оказались не гордые и папу-маму продали как нечего делать. Им даже бороды отрастили ближе к выборам, как у Бориса Лазаревича, этим двоим чебурекам, чтобы избиратель совсем мозгами поехал и галочку не в ту клеточку поставил. Чтобы, значит, размазать голосование за Бориса Лазаревича по трем клеткам и еще немного отъесть у него голосов, помимо фальсификаций. Потому что без этого Вишневский, конечно, победит в Питере любого «единороса», причем так победит, что даже фальсификациями медведика не вытянуть.

А дело-то государственное!

Потому что Вишневский в Государственной Думе – это головная боль. На итоги голосования он, конечно, не повлияет, но депутатскими запросами с проверками замучает так, что мама не горюй. Потом еще убивать его надо будет, как Щекочихина…

Лучше просто не пустить в Думу, правда?

Вот пускай и скажет Борис Лазаревич спасибо политтехнологам партии «Единая Россия» и ихним безымянным чебурекам.

По-моему, лучшее на сегодня к предвыборной ситуации с Борисом Лазаревичем Вишневским.

Виктор Шендерович, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».