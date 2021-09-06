Скандальную картину Бэнкси снова выставят на аукцион 6.09.2021, 9:20

2,646

фото: Evening Standard

Полотно Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», которое самоуничтожилось на аукционе, оценили в четыре раза дороже.

Бэнкси создал «Девочку с воздушным шаром» в 2006 году по мотивам своего одноименного граффити 2002-го, пишет «Вокруг света. Украина».

В октябре 2018 года картина была уничтожена во время аукциона встроенным в раму шредером сразу после того, как произведение продали анонимному покупателю за $1,4 миллиона. Позже художник показал, как вмонтировал шредер в раму картины несколько лет назад — «на случай, если ее когда-либо выставят на аукцион». Представители Sotheby’s заявили, что не имели понятия о встроенном в раму шредере и не участвовали в подготовке акции, однако эксперты арт-индустрии уверены, что в аукционном доме не могли не знать о планах Бэнкси: картину и авторскую раму тщательно осматривают перед выставлением на торги.

После самоуничтожения картина получила название «Любовь в мусорной корзине». Аукционный дом Sotheby’s выставит ее на торги 14 октября в Лондоне. Сейчас картину оценивают в сумму от $5,5 до $8 миллионов, что как минимум вчетверо выше цены, которую заплатил ее предыдущий владелец на аукционе 2018 года. Дом Sotheby’s называет «Любовь в мусорной корзине» самым известным произведением искусства XXI века.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.