Иностранные компании терпят убытки на белорусском рынке 6.09.2021, 9:24

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У одних проседает выручка, у других — прибыль.

Большинство иностранных компаний, работающих на белорусском потребительском рынке, в своих полугодовых отчетах ухудшение финансовых показателей связали с политическим и экономическим кризисом в стране.

У одних проседает выручка, у других — операционная и чистая прибыль.

«Завтра твоей страны» изучило отчеты некоторых крупных публичных игроков с иностранным капиталом, которые занимают весомые позиции на потребительском рынке Беларуси.

Olvi Group: пива больше, но операционной прибыли меньше

Финская Olvi Group, которой принадлежит «Лидское пиво», один из немногих представителей иностранного публичного бизнеса с более-менее положительными результатами по итогам первого полугодия.

Согласно отчету группы, ее продажи в денежном выражении на белорусском рынке выросли на 6,2% и составили 43,8 млн евро. Прирост в Беларуси был выше среднего по всему бизнесу Olvi и уступил по темпу только Финляндии. Число сотрудников местных компаний тоже увеличилось – с 763 за аналогичный период 2020 года до 816 в этом.

Однако Olvi Group существенно потеряла на белорусском рынке по такому показателю, как операционная прибыль. Она сократилась на 6,1% до 6,8 млн евро. Отметим, правда, что в Эстонии и Латвии, где также работает группа, сокращение объемов операционной прибыли было более существенным.

«В Беларуси Olvi Group смогла успешно развивать свой бизнес, учитывая политическую и экономическую ситуацию в стране. Объем продаж в первом полугодии увеличился на 14,5 процента. Ослабление обменного курса повлияло на рост чистых продаж и операционной прибыли, измеряемых в евро, по отношению к росту объема. Курс местной валюты в 2021 году снизился в среднем на 19 процентов по сравнению с предыдущим годом. Чистые продажи, выраженные в евро, выросли на 6,2 процента, а операционная прибыль снизилась на 6,1 процента», — говорится в отчете.

Olainfarm: потеря в выручке и падение доли в совокупных продажах

У латвийской фармацевтической компании Olainfarm, известной потребителям такими лекарствами, как «Фурамаг/Фуразол», «Нейродимин», «Ноофен», «Адаптол», «Этацизин» и «Фенкарол», первое полугодие на белорусском рынке завершилось с сокращением выручки на 15%. Ее объем составил 7,7 млн евро, хотя за аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 9,1 млн евро.

«Снижение спроса в Беларуси тесно связано с политическим и экономическим кризисом, падением курса белорусского рубля по отношению к евро, а также применением 10% налога на добавленную стоимость на лекарства, начиная с февраля 2021 года», — сказано в отчете.

Сокращение продаж и выручки отразилось на доле Беларуси в общей финансовой картине компании. Она сократилась на 2 процентных пункта до 12%, хотя белорусский рынок по-прежнему остается третьим по важности после латвийского и российского.

Kesko: курсовые убытки по кредитному финансированию белорусского бизнеса

Финский ретейлер из-за изменения статуса компании Kesko Senukai не опубликовал финансовые показатели принадлежащей ей белорусской сети строительных гипермаркетов «ОМА».

Но в полугодовом отчете Kesko говорится о потерях на курсовых разницах, которые вынуждена была понести группа в результате кредитования белорусского предприятия.

«В сопоставимом периоде чистые финансовые затраты были увеличены за счет курсовых разниц, изменения справедливой стоимости производных инструментов по процентным ставкам и убытков от оценки инвестиций в ликвидные активы. Из курсовых разниц за отчетный период 2,8 млн евро были вызваны курсовыми убытками по кредитному финансированию в евро белорусской дочерней компании Kesko Senukai OMA», — сказано в документе.

SFG: падение продаж и уменьшение доли

О ситуации, которая сложилась на белорусском рынке для эстонской Silvano Fashion Group, «Завтра твоей страны» уже сообщало.

Продажи группы, которой принадлежат белорусская фабрика «Милавица» и латвийская Lauma, снизились здесь на 5,2% до 5,56 млн евро, а доля белорусского рынка в совокупных продажах группы обрушилась почти на 10%.

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