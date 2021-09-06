Белорусская наездница Ольга Сафронова получила польскую гуманитарную визу 3 6.09.2021, 9:50

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Ольга Сафронова

Ее исключили из сборной за критику Лукашенко.

Белорусская наездница Ольга Сафронова решила переехать в Польшу. Об этом сообщило в воскресенье PAP.

Как информировал агентство адвокат Томаш Вилинский, Ольга Сафронова должна была выступать за Беларусь на Олимпиаде в Токио, но перед отъездом была исключена из национальной сборной. Тогда спортсменка критически высказалась как о руководстве своего спортивного союза, так и об Александре Лукашенко.

В Польше Сафронова обратилась к властям с просьбой предоставить ей и ее партнеру гуманитарную визу.

Адвокат информировал журналистов, что это дело до сих пор не придавалось огласке, чтобы его удалось успешно завершить. Сафронова рассчитывает продолжить спортивную карьеру в Польше.

«Мы хотим получить разрешение, чтобы стартовать под нейтральным флагом. В дальнейшем Ольга Сафронова будет добиваться польского гражданства, не отказываясь от белорусского. Если она его получит, то сможет представлять Польшу. Польский конно-спортивный союз очень заинтересован в сотрудничестве с ней», - отметил адвокат, подчеркнув, что Сафронова - титулованная спортсменка, занимающая в международном рейтинге такой высокий уровень, которого нет ни у одной польской спортсменки.

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