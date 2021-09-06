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Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и стран Средиземноморья

  • 6.09.2021, 9:58
Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и стран Средиземноморья

Стоимость нефти будет меньше уже в октябре 2021 года.

Саудовская Аравия в октябре 2021 года понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Цен на нефть остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель.

Цены на нефть для покупателей из стран Средиземноморья уменьшатся на $0,1 за баррель.

Для США и стран Северо-Западной Европы цены на нефть не изменятся.

Президент США Джо Байден заявил, что дал инструкции министру энергетики Дженниферу Грэнхолму, чтобы страна начала использовать стратегический запас нефти и таким образом снизила давление на топливные цены. Стоимость галлона резко подскочила вверх из-за разрушений, которые нанес США ураган «Ида»

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