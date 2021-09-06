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Белорусы готовятся к тому, чтобы поставить точку в странице протестов

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  • Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР)
  • 6.09.2021, 10:05
  • 7,106
Белорусы готовятся к тому, чтобы поставить точку в странице протестов
Фото: ТАСС

Мы это сделаем.

Рабочий — настоящая сила, которая держит власть в своем кулаке. И если бы это было не так, руководители заводов не бегали бы сейчас как ужаленные вокруг работяг, проверяя все ли на месте. А потому сейчас — самое важное время в нашей жизни.

Именно сейчас мы готовимся к тому, чтобы поставить точку в странице протестов и перейти к следующему этапу — построению нового государства. Новой Беларуси.

Прежде чем поставить эту точку, нам нужно всем вместе подготовиться. Закупить продукты, подготовить домашних, собраться с силами и мыслями, обдумать, как мы проведем это время и где.

Сейчас каждый рабочий держит кулак на шее таракана, осталось лишь его сжать и услышать долгожданный хруст от ломающейся системы. Это не сверхцель и не сверхзадача, а лишь один из этапов в нашей жизни. Но и его мы должны пройти с достойно поднятой головой как это было всегда.

Мы это сделаем.

Стачке быть!

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР)

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