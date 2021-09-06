В Гомеле устроили массовую парковку на тротуаре 2 6.09.2021, 10:19

3,728

По правилам, остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на тротуарах.

Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на тротуарах, кроме специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком «Место стоянки» («Место стоянки такси»). Это Правила дорожного движения, п. 143.14, на случай, если не все помнят. Причем, обратите внимание, запрещена и остановка, и стоянка. Теперь переносимся в красивый город Гомель.

— Это улица Советская, 83а. Студенты заселяются в общежитие, — рассказал Onlíner пользователь форума с ником aquasik. — На пять минуточек? Нет. Водители откровенно скучают как в авто, так и возле.

Между пешеходом и автомобилистами состоялся примерно такой диалог.

— А вы в курсе, что это пешеходная дорожка?

— Да.

— И в курсе, что вам сюда ни под каким предлогом нельзя заезжать?

— Да, но что поделать, надо выгрузить сумки.

Между тем п. 143.14 ПДД такого варианта не предусматривает. Исключения сделаны лишь для транспортных средств дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб, автомобилей с наклонной белой полосой на бортах, а также других транспортных средств, обслуживающих торговые и другие организации, расположенные непосредственно у тротуаров, на время выполнения работ либо загрузки (разгрузки) транспортного средства при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

— То есть все эти байки про водителей, которые что-то там не знают — всего лишь байки. Стоят, полдня стоят, осознанно. Как выезжают и заезжают? Через пешеходный переход, ну а что, — добавил aquasik.

Были ли у водителей другие варианты? Были.

— Рядом, в 30—50 метрах две большие пустые бесплатные стоянки, а также пустой платный паркинг — заселяйтесь на здоровье, зачем на пешеходной дорожке полдня стоять? — совершенно справедливо отмечает автор фото.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».