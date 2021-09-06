Медики назвали продукты, которые восстанавливают и улучшают работу кишечника 1 6.09.2021, 10:34

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Особое внимание рекомендуют обратить на кукурузу.

Австралийским ученым из Мельбурнского Университета удалось выяснить причину полезности листовой зелени для здоровья нашего кишечника. Оказалось, что в ней содержатся разновидности сахара, которые отвечают за рост полезных бактерий кишечника, таким образом защищая его от негативных влияний, пишет сайт medicina.ua.

Данная группа сахара имеет название сульфохиновоза (SQ), её образование происходит в зеленых листьях, в процессе фотосинтеза. Для полезных бактерий, SQ является источником серы и углерода. Группа SQ, единственная, из всех молекул сахара содержит серу, которая в свою очередь оказывает влияние на построение белков. Высвобождение и метаболизация серы, происходит под воздействием фермента YihQ. Употребляя листовую зелень, мы поглощаем источник энергии необходимый защитным штаммам кишечной палочки и множеству других полезных бактерий, которые создают защитные барьеры в нашем кишечнике.

Помимо содержания полезных SQ сахаров, листовая зелень богата пектином, защищающим организм от образования холестерина в кровеносных сосудах, витаминами группы В, калием, кальцием и магнием.

Желая оздоровить и защитить свой кишечник, разнообразьте свой рацион капустой, шпинатом, кресс-салатом и прочей зеленью.

Рекомендуется сократить потребление мясных, молочных и бобовых продуктов, а также полностью исключить из рациона белый хлеб. Пейте больше воды, ешьте богатые клетчаткой фрукты и овощи, а особое внимание обратите на кукурузу – именно она оказывает наиболее успокаивающее действие на воспаленную слизистую кишечника.

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