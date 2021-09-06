В Украине жители городов смогут увольнять мэров? 12 6.09.2021, 10:41

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Что «Слуга народа» хочет видеть в законе о местном референдуме.

В Украине правящая партия «Слуга народа» хочет разрешить увольнять мэра на местном референдуме. Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый замглавы Верховной Рады и нардеп от СН Руслан Стефанчук.

"Мы даже предусмотрели (в законопроекте о местном референдуме, – ред.) возможность объявлять недоверие и увольнять мэра, распускать (местный, – ред.) совет. Не только решение хозяйственных вопросов, но и реальное влияние на то или иное решение политическое, кадровое местного уровня", – сказал он.

Украинский нардеп отметил, что сейчас в целом разрабатывается законодательство по институту recalls – возможности отзыва чиновников, назначенных народом.

Стефанчук также заверил, что в законопроект о местном референдуме заложили множество предохранителей, чтобы не допустить сепаратизма и других негативных явлений.

Первый замглавы украинского парламента надеется, что законопроект о местном референдуме этой осенью вынесут в Раде для принятия за основу. По его словам, сейчас анализируются идеи, которые поступили во время общественного обсуждения.

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