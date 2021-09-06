«Режим уже не знает, кому точно можно доверять» 3 6.09.2021, 10:48

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Артур Удрис

Волейболист Артур Удрис считает, что белорусская диктатура находится на закате.

Активист SOS_BY, волейболист Артур Удрис для Telegram-проекта «ЧестнОК» честно высказался о режиме в Беларуси:

— В чистки в сфере спорта Беларуси я верю мало. Сейчас, скорее, мы будем наблюдать за «перестановкой кроватей». Режим не может быть полностью уверен в лояльности тех, кто работает в системе, поэтому людей будут только переставлять с места на место, чтобы тех, кто уже проявил свою любовь, не потерять. И того же министра спорта, например, если уволят, то просто поставят в какое-нибудь другое ведомство. А спортом будет руководить другой чиновник. В общем, все как всегда.

Режим уже не знает, кому точно можно доверять. Это то, через что проходит любая диктатура, особенно на закате. Власти не знают, сколько на самом деле людей за нее. Везде мерещатся продажные граждане.

Люди из системы подозревают друг друга, это однозначно. И боятся сделать или сказать то, что не понравится режиму. Иначе сразу же запишут в предатели.

Многие спортсмены подчиняются режиму не ради денег и возможности сохранить работу. Они просто привыкли так жить. С такими людьми я давно оборвал все контакты, общаться с ними не хочется.

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