Польская PGNiG закупит дополнительный сжиженный газ в США, 2 миллиона тонн в год 1 6.09.2021, 10:56

Вице-премьер Польши oтметил важность контракта для энергонезависимости страны.

Польская нефтегазовая компания PGNiG заключила 20-летний контракт с американской компанией из Луизианы Venture Global на дополнительную закупку 2 млн т сжиженного газа в год, пишет nv.ua.

Таким образом общие поставки американского сжиженного газа в Польшу достигнут 5,5 млн т в год, или 7,4 млрд кубометров после регазификации, сообщает Голос Америки .

Первые поставки по контракту ожидаются в 2023 году.

Вице-премьер Польши Яцек Сасин отметил важность контракта для энергонезависимости страны.

«Американский газ, поставленный надежным предсказуемым партнером, вместе с топливом, которое поступит в Польшу через Балтийский трубопровод из Норвегии, позволит нам не зависеть от поставок с восточного направления», — заявил он.

Майк Сабель с Venture Global отметил экологические преимущества американского газа: «Избрание более чистого природного газа из Соединенных Штатов не только увеличит энергобезопасность Польши, но и уменьшит выбросы углерода».

Ранее министр энергетики США Дженнифер Гренголм назвала российский газ «самым грязным в мире», потому что его добыча и использование сопровождаются значительными выбросами углерода.