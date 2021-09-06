Инфекционист назвал особенности нового колумбийского штамма COVID-19 6.09.2021, 11:08

2,850

Впервые штамм «мю» обнаружили в Колумбии в январе 2021 года.

Инфекционисты обеспокоены из-за колумбийского штамма коронавируса, который уже назвали “мю”. Он может игнорировать защиту определенных антител и, возможно, вакцину. Об этом сообщает CBS (перевод - apostrophe.ua).

“У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител”, - заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Первоначальные исследования нового штамма предполагают возможность, что от него не защищают доступные вакцины. Однако представители здравоохранения заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, является ли “мю” более заразным и смертоносным.

Впервые штамм “мю” обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор по всему миру было зафиксировано более 3,7 тыс. случаев заражения этим вариантом вируса в 39 странах мира. Сейчас он в основном циркулирует в Колумбии и Эквадоре. Всемирная организация здравоохранения уже признала колумбийский штамм и внесла его в “список вариантов, представляющих интерес”.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».