Жители Лошицы поддерживают Марию Колесникову и Максима Знака

Жители Лошицы поддерживают Марию Колесникову и Максима Знака1
- 6.09.2021, 11:20
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Нужно продолжать борьбу ради нашей страны и родного дома.
Сегодня состоится оглашение "приговора" представителям команды экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Это произойдет в 12:00 на судилище Минского района по адресу ул. Маяковского, 119а.
- Все прекрасно понимают, что произойдет на судилище. Много людей находится в заложниках, - пишет телеграм-канал «Менск разам».
Нужно готовиться продолжать борьбу ради них, нашей страны, работы и родного дома.