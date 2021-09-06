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Жители Лошицы поддерживают Марию Колесникову и Максима Знака

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  • 6.09.2021, 11:20
  • 1,024
Жители Лошицы поддерживают Марию Колесникову и Максима Знака

Нужно продолжать борьбу ради нашей страны и родного дома.

Сегодня состоится оглашение "приговора" представителям команды экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Это произойдет в 12:00 на судилище Минского района по адресу ул. Маяковского, 119а.

- Все прекрасно понимают, что произойдет на судилище. Много людей находится в заложниках, - пишет телеграм-канал «Менск разам».

Нужно готовиться продолжать борьбу ради них, нашей страны, работы и родного дома.

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