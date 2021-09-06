Жители Лошицы поддерживают Марию Колесникову и Максима Знака 1 6.09.2021, 11:20

1,024

Нужно продолжать борьбу ради нашей страны и родного дома.

Сегодня состоится оглашение "приговора" представителям команды экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Это произойдет в 12:00 на судилище Минского района по адресу ул. Маяковского, 119а.

- Все прекрасно понимают, что произойдет на судилище. Много людей находится в заложниках, - пишет телеграм-канал «Менск разам».

Нужно готовиться продолжать борьбу ради них, нашей страны, работы и родного дома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».