Священник РПЦ публично призвал патриарха Кирилла раскрыть свои доходы 12 6.09.2021, 11:27

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патриарх РПЦ Кирилл

Видеофакт.

В России священник храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске (Чувашия) отец Роман (Степанов) призвал патриарха РПЦ Кирилла и других церковных деятелей раскрыть данные о своих доходах и имуществе. По его словам, публикация деклараций церковников позволит выйти РПЦ на новый уровень диалога с обществом и вернуть доверие людей.

«Я предлагаю нам всем покаяться. Сделать свои жизни открытыми, рассказать о своих доходах и о своем имуществе. Я предлагаю, чтобы патриарх, чтобы митрополит, архиепископы и епископы, все монастыри и храмы, и церковные образования приставили свои декларации», — заявил священнослужитель из Чувашии Роман Степанов.

По его словам, РПЦ должна перестать быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконье, злоупотребление».

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