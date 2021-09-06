В Беларусь придет «молодое бабье лето» 6.09.2021, 11:34

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Солнце порадует белорусов на неделе.

В Беларуси началась вторая неделя осени - узнали, какая погода нас ожидает с 6 по 12 сентября. Свой прогноз озвучил метеоролог Дмитрий Рябов, пишет kp.by.

- Осень стремительно ворвалась на просторы Беларуси: зарядили дожди, задули северные ветра. А средняя температура воздуха установилась ниже климатической нормы, - констатировал белорусский синоптик.

Дмитрий Рядов пояснил, что погоду в Беларуси в первую неделю сентября определили атмосферные фронты, принесшие холодные воздушные массы с северных широт. Однако он же пообещал, что холодная аномалия сократиться уже через несколько дней.

- Наступит обычная осенняя погода, - уточнил Дмитрий Рябов.

Однако все же на неделе среднесуточные температуры установятся в пределах 3 - 5 градусов ниже климатической нормы. Но на неделе с 6 по 12 сентября белорусов будет иногда радовать солнце. Такую погоду можно будет назвать «молодым бабьим летом». К середине недели на Беларусь сместится атмосферный фронт с северо-западной части Европы, который принесет неустойчивые воздушные массы.

Потеплеет в Беларуси к концу недели: в дневные часы воздух будет прогреваться до +19…+25 выше ноля.

- С территории Польши в Беларусь во второй половине недели придет обширный антициклон, который принесет переменную облачность. Значительных осадков, при этом, не ожидается, только на юго-востоке республики возможны небольшие дожди, туманы с видимостью до 500 метров, - уточнил Рябов.

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