Археолог-любитель обнаружил в поле десятки золотых предметов 6.09.2021, 11:54

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иллюстрационное фото

Почти килограмм драгоценного металла.

Клад золотых предметов VI века был обнаружен на сельскохозяйственном поле недалеко от города Еллинг в Дании. 22 объекта имеют общий вес 945 граммов, пишет «Новое время».

Они были обнаружены археологом-любителем Оле Шитцем, который является новичком в этом хобби — до своего открытия он выходил на поиски с металлоискателем лишь около 10 раз.

Мужчина предупредил власти и археологов из музеев Вайле, которые проводили раскопки на месте находки, и несколько месяцев держал крупную находку в секрете, чтобы не привлечь грабителей.

Клад содержит две римские золотые монеты, которые были преобразованы в подвески, в том числе золотой солид Константина Великого (285−337 гг. Н.э.), и одно ювелирное изделие с золотым зерном сложного узора, но большинство предметов в кладе — это брактеаты.

Брактеаты — круглые медальоны, которые носили как подвески. Обычно брактеаты небольшие, на них есть схематические изображения фигур из скандинавской мифологии.

Раскопки показали, что клад был похоронен под полом длинного дома, и только очень могущественный и очень богатый человек мог собрать такое огромное сокровище. Археологи знают, что в период миграции здесь был небольшой городок, но ранее не было никаких указаний на то, что поселение было достаточно важно, чтобы привлечь жителя, который был настолько богат и могущественен, что мог бы добыть столько золота.

Считается, что многие из больших золотых кладов, обнаруженных в Скандинавии того периода, были закопаны как отчаянные жертвы для умиротворения богов после того, как извержение вулкана в 535/536 году нашей эры создало облако пепла, которое вызвало повсеместный неурожай и голод. Если бы это не было подношение, клад мог быть закопан, чтобы защитить его от кражи в это неспокойное время.

Золотые предметы в настоящее время законсервированы. В феврале 2022 они будут выставлены в Художественном музее Вайле.

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