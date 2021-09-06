Забастовка поможет очистить нашу землю от лукашистской нечисти 6.09.2021, 12:12

Начинаем готовиться уже сейчас.

Читатель Telegram-канала «Баста!» поделился своим мнением о забастовке в Беларуси:

— Узурпатору давным-давно пора понять, что его судьба зависит от многочисленных факторов, в том числе и от рабочих. Но вместо того, чтобы ослабить синеватую хватку за кресло, он усугубляет свое и без того очень плохое положение. Можно смело сделать вывод, что забастовка неминуема, если он не выполнит десять требований рабочих.

Всем следует помнить, что Страйк — самый мирный способ изменить ситуацию в нашей стране и заставить власть считаться с нами. Мы не кормовая база лукашистов, мы носим гордое звание — рабочие.

Начинаем готовиться уже сейчас. Закупаемся самым необходимым, спокойно проживаем месяц вне работы и начинаем строить новую демократическую Беларусь

Стачке быть!

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