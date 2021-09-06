Незаконный приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку: 11 и 10 лет колонии 6 6.09.2021, 12:14

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Максим Знак и Мария Колесникова

Свободу политзаключенным.

Членов штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и Максима Знака незаконно приговорили к 11 и 10 годам колонии. Такое решение озвучил сегодня судья Минского областного суда Сергей Епихов, сообщает пресс-служба штаба Бабарико.

Гособвинитель запрашивал для них 12 лет колонии.

Приговор вынесен накануне похищения Колесниковой силовиками в центре Минска (это случилось 7 сентября 2020 года, Знак был задержан через день). Весь этот год Мария и Максим находятся в СИЗО.

Незаконный суд осудил их по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата власти неконституционным путем), ч. 3 ст. 361 (призывы к захвату власти или действиям, вредящим нацбезопасности) и ч. 1 ст. 361-1 (создание или руководство экстремистским формированием).

Десятки белорусов пришли поддержать политзаключенных к зданию суда.

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