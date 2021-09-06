Израиль может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 за два месяца 6.09.2021, 12:21

В Израиле хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили почти 6 миллионов человек.

Представители министерства здравоохранения Израиля считают, что страна в ближайшие один-два месяца может достичь коллективного иммунитета от COVID-19. Об этом написало 5 сентября издание Times of Israel (перевод - «Гордон»).

Эксперты министерства полагают, что если высокий уровень вакцинации сохранится наряду с высоким уровнем новых случаев COVID-19, "высока вероятность того, что в ближайший месяц или два страна достигнет ситуации, которая очень похожа на коллективный иммунитет".

Представители органов здравоохранения считают, что в ближайшие недели у десятков тысяч израильтян будет положительный результат теста на COVID-19 и что многие другие получат третью, бустерную, дозу вакцины. В совокупности, как утверждается в отчете, более 80% населения будет относительно защищено от болезни.

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