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Польские пограничники за сутки развернули 151 нелегала

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  • 6.09.2021, 12:25
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Польские пограничники за сутки развернули 151 нелегала

Поток мигрантов на границе Беларуси со странами ЕС не спадает.

Поток мигрантов на границе Беларуси со странами ЕС не спадает. За воскресенье пограничники Польши и Литвы пресекли 175 попыток незаконного пересечения границы.

На белорусско-польской границе развернули 151 мигранта. Границу разрешили пересечь только одному гражданину Конго, у которого была травма ноги. Его забрала скорая и увезла в больницу, сообщает Польская пограничная служба.

На латвийском участке было спокойнее. Пограничники предотвратили 24 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, передает госпогранохрана Латвии. По данным ведомства, с 10 августа в общей сложности 954 человека не смогли незаконно пересечь границу.

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