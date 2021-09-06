Польские пограничники за сутки развернули 151 нелегала 1 6.09.2021, 12:25

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Поток мигрантов на границе Беларуси со странами ЕС не спадает.

Поток мигрантов на границе Беларуси со странами ЕС не спадает. За воскресенье пограничники Польши и Литвы пресекли 175 попыток незаконного пересечения границы.

На белорусско-польской границе развернули 151 мигранта. Границу разрешили пересечь только одному гражданину Конго, у которого была травма ноги. Его забрала скорая и увезла в больницу, сообщает Польская пограничная служба.

На латвийском участке было спокойнее. Пограничники предотвратили 24 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, передает госпогранохрана Латвии. По данным ведомства, с 10 августа в общей сложности 954 человека не смогли незаконно пересечь границу.

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