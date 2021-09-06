Илон Маск встретился с внуком и правнуком украинского авиаконструктора Сергея Королева 1 6.09.2021, 12:38

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Он провел им экскурсию на производстве в своей компании SpaceX.

Основатель компании SpaceX Илон Маск встретился с Андреем и Павлом Королевыми – внуком и правнуком основоположника практической космонавтики из Украины Сергея Королева, пишет «Зеркало недели. Украина».

Американский бизнесмен пригласил к себе родственников Сергея Королева, и провел экскурсию по офису SpaxceX в Калифорнии. Встреча длилась около часа, и за это время Королевы смогли своими глазами увидеть то, как происходит сборка двигателей и ракет CrewDragon.

Сергей Королев - советский ученый, конструктор ракетно-космических систем. Родился 12 января 1907 года в Житомире. Он является одним из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовым ракетно-космическим государством, и ключевой фигурой в освоении человеком космоса.

Под его руководством был организован и осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли, запуск первого космонавта планеты Юрия Гагарина, а также разработка баллистической ракеты.

Еще в 1959 году Королев начал задумываться об освоении Марса, однако его инициатива не получила одобрение Кремля.

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