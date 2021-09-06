«Обнуления» бывают разными Telegram-канал Zangaro Today

6.09.2021, 12:58

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Альфа Конде был уверен, что он — единственный, кто способен управлять Гвинеей.

Президент Гвинеи Альфа Конде был арестован путчистами после ожесточенных cтолкновений мятежников с президентской гвардией возле президентского дворца Секутурея в центре столицы Конакри; на улицах фиксируется большая концентрация военных и техники. Путчисты объявили о приостановке действия конституции, закрытии границ, роспуске правительства и создании "Национального комитета сплочения и развития".

Мятеж возглавил командующий элитным подразделением "Группа специальных сил" (GPS) подполковник Мамади Думбуя, по происхождению малинке из Канкана и бывший военнослужащий французского Иностранного легиона, возглавивший GPS в 2018 г. Попытка передачи ему бóльших полномочий вплоть до выведения из подчинения Министерства обороны вызывало сопротивление офиса президента, с мая ходили слухи о готовящемся аресте Думбуя.

Как известно, 83-летний Альфа Конде был переизбран на третий срок в октябре 2020 г. после успешного для него конституционного референдума, открывшего ему путь к выдвижению на третий срок, но спровоцировавшего затяжное противостояние с человеческими жертвами. После голосования и приведения Конде к присяге страна пребывала в патовой ситуации: "этническая арифметика" четырех этно-географических и электоральных блоков гарантировала Конде успешное переизбрание, а раздробленность оппозиции, с июля переживающей новый виток перестройки, консолидации и формирования новых альянсов, а также конфликтов за власть, гарантировала Конде относительную безопасность.

Альфа Конде, в прошлом активист и застрельщик многопартийной демократии, неоднократно сравнивавший себя с Манделой и Обамой и действительно в 2010-15 гг. добившийся определенных успехов в стабилизации разоренной чередой политических кризисов страны, был уверен, что он — единственный, кто способен управлять Гвинеей, а злоупотребление мандатами объяснял долгосрочностью своих планов. Однако объективно падающая легитимность главы государства за пределами "ядерных" электоральных регионов, ярко проступившая в ходе годичных протестов (в 2019-20 гг.) "Национального фронта защиты конституции" против изменения основного закона и выдвижения Конде на третий срок, усугублялись развалом и потерей управляемости управления страной, и, как следствие, накоплением раздражения застойными и кризисными явлениями в социальной сфере: министры не являлись на совещания, чиновники рутинно отсутствовали на своих рабочих местах, процветала коррупция, парализовавшая хозяйственную жизнь и принятие административных решений.

Начатая Конде в марте кампания по обновлению облика высших органов власти — "маленькая революция", сопровождавшаяся проверками и увольнениями, проводилась в то же время старой командой близких и доверенных Конде министров и преследовала, скорее, пропагандистскую цель, при этом сам объективно престарелый лидер по-прежнему отказывался делегировать часть полномочий министерствам и даже стягивал на себя новые, например, по модернизации налогообложения и рынков, создавая ad hoc соответствующие агентства.

Радость жителей Конакри, особенно оппозиционных кварталов, встретивших путчистов рукоплесканиями ("Да здравствует армия, да здравствует переворот!"), понятна и имеет параллели с Мали. Социально-экономический фон минувших месяцев был довольно неблагоприятным, что подчеркнул и сам Думбуя в своем видеообращении. Вслед за закрытием границ с Сенегалом в дек. 2020 г., больно ударившим по коммерции, последней каплей стало повышение цен на бензин в начале августа с 9 до 11 тыс. франков, спровоцировавшее недовольство улицы и сложные компромиссы с профсоюзами.

Гвинейцы давно фрустрированы "ростом без развития", сменившим оптимизм быстрого восстановления экономики с приходом Конде к власти в 2010 г. и наведения им определенного порядка и макроэкономической стабильности: жители страны раздражены плачевным состоянием инфраструктуры и городской среды, социальной сферы, занятости, трудовых отношений и рынка труда, постоянным ростом цен и падающим уровнем жизни. Путчистам довольно легко оправдывать и легитимировать свои действия в глазах значительной части населения.

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