Еврейский Новый год 2021: история и традиции Рош ха-Шана 6.09.2021, 13:10

Праздник Рош ха-Шана является периодом покаяния, молитв и анализа поступков за весь предыдущий год.

Сегодня вечером, 6 сентября, начинается празднование Рош а-Шана – еврейского Нового года, пишет unian.net. Именно с этого дня начинается отсчет дней очередного года в еврейском календаре.

Традиционно этот праздник отмечается 1-го и 2-го числа месяца Тишрей и длится два дня подряд, которые носят название "йом-ха-арихта" ("один длинный день"). Следовательно, в этом году оно завершится вечером в воскресенье, 8 сентября. Это будет встреча уже 5782-го года от сотворения мира.

Рош а-Шана: что означает этот праздник

Еврейский праздник Рош а-Шана отмечается в честь сотворения мира и символизирует начало нового года и завершение года уходящего.

С ним связано создание первых людей, вкушение запретного плода, окончание Всемирного потопа, чудесное спасение Исаака во время жертвоприношения и другие важные события библейской истории.

Рош а-Шана – это и день сотворения мира, и день суда. То есть в день сотворения мира Бог судит этот мир. Главная идея праздника заключается в том, что в эти дни Бог определяет судьбу каждого еврея на будущий год, а также записывает свои вердикты в Книгу жизни.

Перед праздником Рош а-Шана евреи имеют возможность покаяться, к чему их призывает звук шофара (бараний рог). Они анализируют свои поступки за весь предыдущий год, размышляют о будущем, прося мира, согласия и здоровья.

Традиции празднования Рош а-Шана

Накануне первого дня праздника и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. Честь внести в дом свет отдается женщинам - как хранительницам тепла и уюта еврейского дома.

На Новый год иудеи приветствуют друг друга, желая быть вписанным в "Книгу жизни", что означает благосостояние на протяжении всего года. Конечно же, в эти дни они ходят в синагогу и молятся.

Важным обрядом на Рош а-Шана является ташлих. Евреи собираются на берегу водоема, читают молитвы и вытряхивают в воду крошки из карманов, будто таким образом скармливая свои грехи рыбам.

Также принято собираться за праздничным столом, который украшают традиционные блюда. Речь идет о блюдах, символизирующих пожелание "полного", счастливого года. Так, чаще всего во время трапезы подают рыбу (символ плодородия), баранью или рыбную голову (чтобы быть "во главе", а не в хвосте), кружочки моркови (напоминают монеты), фрукты и овощи (богатый урожай), яблоки и мед (символизирует "сладкий" год).

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