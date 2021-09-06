Олег Сенцов: Россия будет распадаться 11 6.09.2021, 13:25

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ОЛЕГ СЕНЦОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Там сотни народов, которые ненавидят друг друга.

Украина сможет вернуть оккупированный Крым, когда распадется Россия. Такое мнение в интервью "Украинской правде", опубликованном 6 сентября, выразил украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов.

"Когда мы можем вернуть Крым? Ну, когда Россия распадется. Правильно! Только тогда, когда в Россию придут какие-то очень сильные политические изменения, изломы, которые были в 1917 году или в 1991 году, когда распалась Российская империя и Советский Союз", – сказал режиссер.

По его словам, многие люди в РФ ненавидят президента страны Владимира Путина.

"Сейчас, когда будет распадаться Российская Федерация, а она будет распадаться, потому что она из сотни народов, которые друг друга ненавидят и Путина, и Москву внутри очень ненавидят, будет распадаться. Только тогда появляется окно возможностей, не постоянное, а какое-то ограниченное во времени, когда Россия будет такая слабая и снова она будет развенчанная, когда могут назад вернуть свои территории и Молдова, и Грузия, и мы", – подчеркнул Сенцов.

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