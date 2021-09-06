Медики объяснили, можно ли сочетать вакцины от COVID-19 и ОРВИ 6.09.2021, 13:32

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Рекомендации главы Минздрава Украины.

Сочетать вакцины от COVID-19 и сезонных болезней, в том числе ОРВИ, можно при соблюдении интервала в 14 дней. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины - главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет unian.net.

"ОРВИ и сезонные болезни будут. Ожидается такой же эпидсезон, как и в прошлом году. Специфического или более активного не ожидается", - заявил Кузин.

Главный санврач напомнил, что сейчас начинается период вакцинации от сезонного гриппа, в Минздраве рекомендуют делать прививки. Кузин пояснил, что совмещать вакцины от COVID-19 и сезонных болезней можно, но надо соблюдать интервал в 14 дней.

"Допустимо сочетание вакцины от COVID-19 и сезонного гриппа. Это даже рекомендовано. Рекомендуют делать интервал между двумя прививками 14 суток - две недели. Подождать после вакцинации от гриппа, а затем переходить на ковид-вакцинацию. Можно делать прививку от гриппа между первой вакциной от COVID-19 и между второй, но нужно, чтобы была разница в 14 дней", - пояснил Кузин.

Ранее ученые заявили, что в ближайшем будущем вакцины от гриппа и коронавируса скорее всего будут объединены в один укол. Как утверждают ученые, это позволит защитить значительную часть населения от различных угроз.

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