«Талибан» еще раз берет верх Аркадий Дубнов

6.09.2021, 13:46

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Аркадий Дубнов

Что дальше?

Итак, мужественную, если не сказать, отчаянную попытку афганского Панджшера сопротивляться взявшему власть в Кабуле «Талибан», можно считать исчерпанной.

Заслуживающие доверия источники в Афганистане подтвердили: бОльшая часть Панджшерского ущелья, оплота бывшего Северного альянса Афганистана, казавшегося неприступным убежищем непокорившихся талибам афганских таджиков во главе с Ахмадом Масудом, сыном легендарного Ахмад Шаха Масуда, перешла под контроль исламских радикалов.

Опубликованная вечером 5 сентября декларация Масуда-младшего и его Фронта сопротивления с предложением талибам о перемирии, в котором, в отличие от заявлений панджшерцев двухдневной давности, уже нет никаких политических требований о будущей системе власти в Афганистане, выглядит однозначным свидетельством сдачи Панджшером своих позиций.

Вряд ли в нынешней ситуации силы сопротивления могут рассчитывать на нечто больше, чем возможность сохранить Панджшер под своим управлением.

Что из этого следует:

Правительство, которое сейчас формируется талибами, будем ими полностью контролироваться и устремлено на создание Исламского Эмирата, основанному на шариатских законах, пусть и с определенными послаблениями, учитывающими права женщин и девочек, но так, как их понимают ортодоксальные исламисты. Вряд ли в нынешней ситуации представителям этнических и религиозных меньшинств можно рассчитывать на ответственные посты в будущем правительстве Афганистана, разве только им будут предоставлены должности заместителей министров в ряде ведомств.

Это станет одним из следствий провала вооруженной попытки панджшерцев добиться от «Талибан» учета их требований сохранить светские основы исламской республики, так или иначе, существовавшей в годы 20-летнего(западного) военного присутствия.

С другой стороны, провал этой попытки сопротивления обозначает более, чем вероятное, окончание многолетней Гражданской войны в Афганистане, — во всяком случае, в обозримом будущем.

Нравится это кому-то или нет, но афганцы, точнее, значительная их часть, получит мирную передышку, длительность которой зависит от нескольких факторов:

— Способность различных группировок талибов избежать ожесточенной борьбы за власть в Кабуле и в крупных городах

— Способность талибов избежать «охоты на ведьм» среди своих бывших оппонентов и тех, кто сотрудничал с американцами и другими западниками

— Способность талибов сохранить управление жизненно важными системами жизнеобеспечения, что потребует привлечения специалистов, служивших при прежней власти

— Способность талибов быть лояльными по отношению не только к точечным требованиям отдельных государств, желающим вывезти своих граждан, а также афганцев, кто не успел выехать из Афганистана в последние недели, но и вообще, к требованиям не закрывать страну железным занавесом.

В этом смысле, контрпродуктивным может оказаться поддержка Китаем и Россией требований «Талибан» к США остановить «утечку мозгов» из Афганистана. Бегут из своей страны не от хорошей жизни, кому, как россиянам и китайцам этого не понимать…

— Готовность мирового сообщества незамедлительно оказать гуманитарную помощь Афганистану, при условии сколь-нибудь приемлемо цивилизованного поведения талибской администрации и выполнения ею гуманитарных обязательств по отношению к женщинам, этническим и конфессиональным меньшинствам.

— Обещание талибской администрации начать совместную с мировым сообществом борьбу с выращиванием опиумного мака.

— Реальная готовность талибской администрации противодействовать террористической активности на территории Афганистана структур типа ИГ или «Аль-Каида».

— Отказ от вооруженной поддержки сил сопротивления в Афганистане с территории таких соседних государств, как Таджикистан. В противном случае это приведет к возобновлению нескончаемой Гражданской войны между афганцами с перспективой неминуемого раскола Афганистана на зоны влияния региональных держав и мировых центров силы.

Впрочем, трудно исключить, что именно подобное развитие событий при условии, что оно будет обусловлено всеобъемлющим мирным соглашением, утвержденным Совбезом ООН, окажется единственным решением многолетней афганской драмы.

Несомненно, что то или иное разрешение более, чем 40-летнего афганского кризиса, станет одной из точек излома траектории мировой истории первой половины 21 века.

Вслед за 11 сентября 2001 года

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

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