Цены на алюминий выросли до десятилетнего максимума на фоне переворота в Гвинее 1 6.09.2021, 13:59

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Страна является крупным поставщиком бокситов — сырья для производства этого металла.

Цены на алюминий растут до максимальных значений за последние десять лет из-за государственного переворота в Гвинее. Страна является крупным поставщиком бокситов — сырья для производства этого металла.

Цена алюминия на Лондонской бирже металлов поднялась до максимального уровня за последние десять лет на фоне госпереворота в Гвинее, передает Bloomberg (перевод — nv.ua).

Отмечается, что ситуация в Гвинее, которая является крупным поставщиком бокситов, необходимых для производства алюминия, усилила опасения по поводу поставок сырья, нужного для производства этого металла.

В понедельник фьючерсы на металл подорожали на 1,8% - до рекордного значения с мая 2011 года ($2775,5 за тонну). Фьючерсы в Китае поднялись до самого высокого уровня с 2006 года.

Как отмечает агентство, в 2021 году цена на алюминий в Лондоне выросла примерно на 40%, поскольку масштабные меры глобального стимулирования разогнали спрос.

В то же время металлургические комбинаты в Китае, который является крупнейшим в мире производителем алюминия (более 60% производства), изо всех сил пытались поддерживать производство во время сезонного дефицита электроэнергии.

«Инвесторы весьма обеспокоены, учитывая, что Китай покупает большую часть бокситов из Гвинеи» — отметил в разговоре с агентством главный аналитик Beijing Antaike Information Development по алюминию Сюн Хуэй.

Отмечается, что Гвинея поставляет в КНР примерно 55% бокситов.

По словам аналитика, инвесторы также следят за продолжающимся сокращением производства в китайской провинции Гуанси, что еще больше сужает рынок.

В Bloomberg подчеркнули, что алюминиевая промышленность стала объектом повышенного внимания в рамках мер Пекина по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Также в агентстве отметили, что рост цен сыграет на руку производителям металла, многие их которых последние несколько лет страдали из-за низких цен и выпускали алюминий себе в убыток.

Напомним, что в воскресенье, 5 сентября, в Гвинее произошел государственный переворот. Военные задержали президента страны и объявили о роспуске правительства.

Гвинея на протяжении нескольких месяцев находилась в политическом и экономическом кризисе, который усилился на фоне пандемии коронавируса. В октябре 2020 года президент Конде решил баллотироваться на третий срок, что также стало поводом для политического напряжения. В Гвинее прошли протесты оппозиции, в результате которых погибли десятки людей.

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