Ученые: На планетах с температурой выше 200 градусов может существовать жизнь 2 6.09.2021, 14:02

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Специалисты изучают планеты-гикеаны.

Ученые не останавливаются на достигнутом и все еще пытаются найти жизнь за пределами нашей планеты, пишет сайт «Новости планеты». Поиски продолжаются при этом не только на экзопланетах, которые напоминают Землю, но еще и на планетах-гикеанах. Подобные объекты полностью покрыты водой, которая под влиянием очень высокого давления начинает смешиваться с водородной атмосферой. В результате этого получается образование «водородокеана».

Специалисты рассказали также о том, что на некоторых подобных планетах температура может быть выше 200 градусов. В научном журнале The Astrophysical Journal было опубликовано еще одно исследование специалистов, которое продемонстрировало, что даже в таких невероятно экстремальных условиях может присутствовать жизнь. Эксперты предполагают, что там могут находиться микроорганизмы, которые чем-то напоминают экстремофилов, присутствующих в очень горячих источниках на нашей планете.

Примером в исследовании стала K2-18b. Экзопланета крутится вокруг красного карлика и располагается на расстоянии 111 световых лет от нас. Длительность года достигает на этой планете всего 33 дня. Спектральный анализ продемонстрировал, что в атмосфере присутствует небольшое количество воды.

Раньше эксперты говорили о том, что на планетах со слишком плотной атмосферой не может быть никакой жизни, но эта версия была успешно опровергнута. Определенные условия позволят живым организмам занимать некоторую часть океанов и присутствовать даже на очень большой глубине.

Гикеаны – это планеты-океаны, размер которых примерно в 2,6 раза больше Земли. К числу таких космических объектов относят также те планеты, которые все время находятся к своей звезде только одной стороной. Эксперты считают, что жизнь вполне может присутствовать на темной стороне таких планет.

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