«Счет шел на минуты»: Рассказ пилота об эвакуации людей из Кабула 6.09.2021, 14:22

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Вероника Борисова - командир самолета «Боинг-737».

Она была первым пилотом, который совершил украинский эвакуационный рейс из Кабула - она была там, когда столицу Афганистана занял "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России и ряде стран). Вероника Борисова рассказала «Настоящему времени», как буквально за считанные минуты экипаж начинал рейс:

— Тревожные новости начали поступать достаточно давно, но никто, честно говоря, не ожидал такого стремительного наступления. Мы слышали буквально за несколько дней о том, что "Талибан" движется все ближе и ближе к столице Кабул. И буквально в обед того дня, когда происходила эвакуация, поступили новости о том, что "Талибан" находится уже в городской черте. Соответственно, в этот момент все начало развиваться очень стремительно. И подготовка к вылету тоже начала проходить очень стремительно.

Тот рейс планировался как просто перегоночный рейс. Потом, когда было принято решение об эвакуации, срочно начали подготовку документации для того, чтобы можно было в самые ближайшие сроки обеспечить вылет самолета и обеспечить доставку пассажиров к терминалу. Потом все пассажиры собрались возле терминала, но счет уже шел, я бы сказала, на минуты, потому что к тому моменту, как мы попали на территорию аэропорта, уже непосредственно к терминалу, "Талибан" уже стоял на входе в аэропорт. То есть даже те пропускные пункты, которые нам приходилось проезжать, были уже под контролем "Талибана".

Помимо этого, в аэропорту начиналась страшная паника со стороны людей, которые всеми возможными способами пытались улететь на любых самолетах. И эта паника нарастала с каждой минутой, и с приближением "Талибана" к аэропорту у нас оставалось все меньше и меньше шансов покинуть безопасно Кабул. И там просто счет шел на минуты.

В этот момент сам аэропорт уже был под контролем американских войск – я имею в виду именно летное поле. Они делали эвакуацию своими военными самолетами C-17, а мы пытались предпринять все возможное, чтобы спасти людей на нашем "Боинге".

Когда мы попали на борт, у нас оставалось буквально несколько минут для того, чтобы посадить наших пассажиров, закрыть двери и улететь оттуда безопасно.

Это было сложно, это было эмоционально тяжело. Спасало только то, что мы знали, что мы спасаем жизни.

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