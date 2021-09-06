Немецкий таблоид Bild вышел c пустой полосой в знак протеста 3 6.09.2021, 14:45

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На ней должно было быть интервью кандидата в канцлеры Германии.

Воскресный выпуск немецкого таблоида Bild вышел c практически пустой полосой, на которой должно было быть интервью кандидата в канцлеры от "Зеленых" Анналены Бербок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Это ваша полоса, фрау Бербок!" - такой заголовок стоит на почти пустой странице газеты.

Внизу короткий текст: "Кандидат от "Зеленых" могла бы объяснить, как она хочет править после федеральных выборов, как она работает, какие ценности формируют ее". Однако, как отмечается, после нескольких недель колебаний Бербок отказалась от интервью, поскольку не смогла найти свободного времени.

"Есть большое количество запросов. К сожалению, из-за проблем с планированием не все из них можно реализовать", - пояснила пресс-секретарь немецких "Зеленых".

В качестве примечания Bild am Sonntag написал внизу страницы, что Бербок стала первым кандидатом от "Зеленых", у которого не было времени на интервью газете до федеральных выборов.

Отмечается, что это уже не первый случай такого выражения протеста в немецкой прессе. В 2019 году газета Thüringer Allgemeine напечатала почти пустую страницу после того, как глава местной "Альтернативы для Германии" Бйорн Хекке внезапно отозвал обещание об интервью. Еще в 1817 году первая страница Kölnische Zeitung осталась белой - в знак протеста против цензуры прусской прессы.

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