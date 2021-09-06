ЕС потребовал официальный Минск немедленно освободить политзаключенных 17 6.09.2021, 14:48

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Реакция Брюсселя на приговор Колесниковой и Знаку.

Евросоюз осудил приговоры членам штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой и Максима Знака, и призвал немедленно освободить их и других политзаключенных.

Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано.

"В суде за закрытыми дверями ее, вместе с выдающимся юристом Максимом Знаком, судили по необоснованным обвинениям в подстрекательстве к захвату государственной власти...

ЕС выражает сожаление по поводу того, что режим в Минске продолжает вопиюще нарушать права человека и основные свободы белорусского народа. ЕС также повторяет свое требование немедленно и безусловно освободить всех политзаключенных в Беларуси (ныне - более 650), включая Колесникову и Знака, журналистов и всех людей, попавших за решетку за реализацию своих прав", - заявил Стано.

Он добавил, что ЕС продолжит усилия для привлечения к ответственности причастных к репрессиям в Беларуси.

Приговор Колесниковой и Знаку отдельно осудили также ряд стран ЕС.

Как сообщалось, бывших членов избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии соответственно.

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