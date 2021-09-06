«Белагропромбанк» и «Банк ВТБ» предупреждают о технических работах 1 6.09.2021, 15:01

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В ближайшие дни будут недоступны некоторые услуги банков.

У «Белагропромбанка» и «Банка ВТБ» запланировано на ближайшие дни проведение плановых технических работ. В это время будут недоступны некоторые услуги, пишет onliner.by.

В «Банке ВТБ» технические работы будут проводиться с 22:00 6 сентября до 9:00 7 сентября. Ввиду этого в указанный промежуток времени будут недоступны интернет-банкинг и мобильное приложение банка для физических лиц. В указанный период времени периодически будет недоступен сервис перевода денежных средств между карт-счетами.

В «Белагропромбанке» технические работы будут проводиться 7 сентября с 7:00 до 8:30. В этот период времени будет отсутствовать возможность:

- просмотра по карточкам доступного остатка и совершения всех операций оплаты услуг (включая услуги ЕРИП) в системах дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, мобильный интернет-банкинг, SMS-банкинг, USSD-банкинг);

- совершения операций погашения кредитной задолженности, пополнения вкладных (депозитных), текущих счетов банка через систему ЕРИП;

- совершения всех операций в инфокиосках;

- оплаты услуг в банкоматах;

- оплаты услуг ЕРИП в кассах;

- переводов в системе «Золотая корона», блокировки/разблокировки, управления лимитами, подключения/отключения услуги SMS-информирование и услуги 3D-Secure по карточкам в СДБО (интернет-банкинг, мобильный интернет-банкинг).

Также будет отсутствовать возможность получения SMS-сообщений:

- кодов подтверждения платежа в мобильном банкинге для юридических лиц;

- сеансового ключа подтверждения платежа в интернет-банкинге для физических лиц;

- кодов для входа в программный комплекс «Электронная торговая площадка банков» для физических лиц,

- регистрационных кодов в интернет-банкинге и мобильном интернет-банкинге для физических лиц.

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