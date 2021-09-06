Цены на газ в Европе превысили $650 6 6.09.2021, 15:07

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Рост с начала года составил 220%.

Европейский рынок газа продолжает полет в стратосферу на фоне сокращения поставок «Газпромом» и дефицита СПГ, который утекает на премиальный, азиатский рынок, пишет finanz.ru.

В понедельник стоимость газа в ЕС впервые превысила 650 долларов за тысячу кубометров, увеличив рост с начала года до умопомрачительных 220%.

В ходе утренних торгов на лондонской бирже ICE газовые фьючерсы, привязанные к котировкам крупнейшего в Европе хаба TTF, достигали отметки 659 долларов за тысячу кубометров, хотя еще в начале лета стоили меньше 380 долларов.

Контракты с поставкой в ноябре подорожали до 652,8 доллара за тысячу кубов, декабрьский газ вырос в цене до 657,5 доллара.

Выше 600-долларовой поднялись все фьючерсы вплоть до начала весны 2022 года после того, как «Газпром» вновь сократил прокачку по трубопроводу «Ямал-Европа» 2,3 до 1,5 млн кубометров в час.

За последние две недели газ подорожал в ЕС еще на 18% на фоне решения «Газпрома» с сентября уменьшить транзит по украинскому коридору на 12% и отказаться от продажи дополнительных объемов газа через собственную электронную платформу (ЭТП) на весь ближайший год.

В августе «Газпром» на 40% уменьшал прокачку по трубе «Ямал-Европа» после аварии на заводе в Новом Уренгое. Поставки сжиженного газа, который мог бы компенсировать дефицит, тем временем продолжают снижаться: в августе их было на 16% меньше, чем в июле, и на треть меньше, чем годом ранее.

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