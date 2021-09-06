Панджшерское сопротивление заявило, что переходит к партизанской войне 6.09.2021, 15:19

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фото: reuters

Афганистан находится полностью в руках талибов.

Телеканал «Аль-Арабия» опубликовал расшифровку голосового сообщения лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда, в котором содержится обращение ко всем жителям Афганистана. Он подтвердил, что страна полностью находится в руках движения «Талибан», однако в Панджшере сопротивление против талибов продолжится. Также он призвал жителей Афганистана в разных уголках страны восстать против талибов.

Ахмад Масуд-младший заявил, что некоторые члены его семьи были убиты или ранены вчера, 5 сентября, в результате нападения талибов. Более того, по его словам, движение задействуют иностранцев, которые убивают афганских граждан.

Накануне представитель «Талибана» выступил с заявлением, что сопротивление в Панджшере сломлено и вся территория страны находится под полным контролем движения.

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