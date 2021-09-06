Financial Times: Пандемическую экономику ждет бум производительности 2 6.09.2021, 15:25

1,270

Пандемия ускорила рост производительности труда в большинстве стран с высоким уровнем дохода.

Пандемия коронавируса разрушила экономику многих стран. Но есть признаки того, что опустошенную экономику ждет бум производительности, приводит статью Financial Times «Зеркало недели. Украина».

Экономисты американского аналитического центра Conference Board прогнозируют резкий рост производительности. Аналитики Атаман Озилдирим и Клаас де Фриз считают, что после спада экономика США достигнет общего роста производительности более чем на 2 процента в 2021 году. Общая производительность измеряется ростом производства.

2-процентный рост, если он будет реализован, в большей степени компенсирует потерю производительности в 2020 году.

США не единственная страна, которая демонстрирует признаки роста производительности. По прогнозам ОЭСР, пандемия ускорила рост производительности труда в большинстве стран с высоким уровнем дохода.

В США этот показатель - валовой внутренний продукт за отработанный час вырастет на 6,7% до четвертого квартала 2022 года, по данным ОЭСР.

Такое же ускорение ожидается для всех стран G7. По прогнозам, Япония увеличит производительность труда на 2% до конца 2022 году, после того, как она упала за предыдущие три года. Германия переходит от трехлетнего темпа роста в 1,1 до 2,6 процента, Франция - от 1,8 до 2,5, Великобритания - от 0,6 до 3,7, Италия - от нуля до 1,4. Из девяти крупнейших богатых экономик только Южная Корея может наблюдать замедление роста производительности в этот период.

Однако такие прогнозы могут быть ошибочными. Но учитывая энергичное восстановление, что продолжается, они кажутся правдоподобными. Это было бы очень приятным сюрпризом. В 2019 году экономисты были обеспокоены тем, что расширение после финансового кризиса стремительно теряет силу, а вместе с этим наблюдается ухудшение и без того слабого роста производительности.

Почему именно сейчас приближается такой бум производительности? Это нельзя объяснить как «арифметический артефакт».

В любом случае до конца 2022 года занятость должна приблизиться к допандемическому уровню. Некоторые положительные тенденции, если они реализуются, начнут отражать реальное изменение того, насколько продуктивно используется труд.

Почему производительность ускоряется и что нужно сделать, чтобы стабилизировать это ускорение на высокой скорости?

Высокая производительность - это достижение больших результатов при меньших затратах. Как говорят Озилдирим и де Фриз, «усиление внедрения цифровых технологий может привести к оживлению производительности». Дефицит рабочей силы может побудить компании сосредоточиться на инновациях путем ускорения автоматизации и цифровой трансформации.

Легко увидеть, как технологии повышают производительность, начиная от времени на поездки, которое экономится удаленной работой, к прыжку продаж в Интернете и цифровых платежей в розничной торговле. Правительства могут поощрять бизнес сохранить свои достижения.

Более неожиданным является тот факт, что дефицит рабочей силы может стать выгодным для экономики. В последнее время менеджеры жалуются, что не могут найти больше персонала, и им приходится самостоятельно работать вместо официантов или уборщиц. Иными словами, приходится быть более продуктивным.

История экономики и здравый смысл говорят о том, что когда спрос опережает предложение, предприятия улучшают свои позиции за счет увеличения производительности. Если заработная плата возрастет, у них нет альтернативы, ведь они могут потерять своих работников по сравнению с более производительными конкурентами.

Рост производительности, вероятно, выиграет от сочетания трех вещей: спрос, который, как ожидается, останется большим, доступный капитал и технологии, а также обучение, что постоянно повышает квалификацию работников. Стабильность этой комбинации сможет держать работодателей на ногах, чтобы конкурировать за работников.

Поддержание постоянного уровня сильного давления спроса, так что рабочую силу всегда трудно найти, следует рассматривать не как опасность, а как признак потенциального экономического успеха, резюмирует издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».